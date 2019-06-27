Политика

17:00 27.06.2019

Националисты пришли к администрации Зеленского, чтобы услышать, кем является для властей Медведчук и почему выступает от имени Украины

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Националисты пришли к администрации Зеленского, чтобы услышать, кем является для властей Медведчук и почему выступает от имени Украины

      Объединенные националисты в 17:00 четверга намерены прийти к администрации президента Украины Зеленского в центре Киева, чтобы получить ответы на вопросы касательно статуса и широчайших полномочий главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

      "Кто такой Медведчук и почему выступает от имени Украины? Почему это лицо проводит встречи с пророссийскими боевиками? Почему договаривается об освобождении пленников Кремля? Почему проводит экономические переговоры с руководителями РФ, беспрепятственно скупает украинские телеканалы, и что еще он готов делать для сдачи Украины?", - сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус" в анонсе мероприятия.

      В политсиле убеждены, что "Медведчук - это враг Упришликраины, который годами работает на Российскую Федерацию, сейчас он ведет в парламент пророссийских реваншистов, чтобы обеспечить победу "русского мира" на украинской земле".

      Украинские националисты подчеркивают: они хотят знать, кем является Медведчук для действующей украинской власти, почему имеет такие широкие полномочия и до сих пор не осужден за государственную измену.

Теги: #нацкорпус #националисты #зеленский #акция_протеста #медведчук
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