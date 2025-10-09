Інтерфакс-Україна
Пресконференції
16:42 09.10.2025

Голова Асоціації малих міст України презентував національну платформу взаємодії громад, бізнесу та донорів "Супермаркет рішень"

3 хв читати
Голова Асоціації малих міст України презентував національну платформу взаємодії громад, бізнесу та донорів "Супермаркет рішень"

Голова Асоціації малих міст України Павло Козирєв презентував національну платформу швидкої комунікації між громадами, бізнесом, органами влади та міжнародними партнерами — "Супермаркет рішень для громад".

"Це унікальний приклад публічно-приватного партнерства в комунікаційній сфері. Ми створили простір, який поєднує муніципалітети, бізнес, донорів і експертів, забезпечуючи системну співпрацю та якісний зворотний зв’язок", — наголосив Козирєв на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, платформа "Супермаркет рішень" почала роботу 18 січня 2022 року, а після повномасштабного вторгнення РФ трансформувалася в інструмент гуманітарної взаємодії громад з іноземними партнерами.

"Перші місяці війни платформа стала каналом зв’язку між українськими громадами та містами інших країн. Саме через неї організовувалися поставки одягу, ліків, техніки, генераторів. Зараз "Супермаркет рішень" — це цифрова екосистема, в якій зареєстровано понад 17,5 тис. користувачів, що працюють у 27 тематичних секціях. Серед найбільш відвідуваних напрямів — енергетична стійкість, грантова підтримка та використання штучного інтелекту в муніципальному управлінні", — зазначив він

Голова АММУ зазначив, що платформа є корисним інструментом для широкого кола користувачів.

"Для бізнесу платформа — це точка входу на муніципальний ринок. Для органів влади та донорів — ефективний зворотний зв’язок із громадами. А для муніципалітетів — простір пошуку партнерів, ресурсів і сучасних рішень для розвитку", — пояснив він.

Козирєв зазначив, що структура "Супермаркету рішень" передбачає два типи учасників — спікерів (постачальників рішень) та резидентів (споживачів, тобто представників громад).

"Кожен користувач має персональний кабінет. У нас є також “склад”, де спікери можуть залишати свої презентації, методички, аналітичні матеріали — усе, що може бути корисним громадам. І все це доступне 24/7", — додав він

Окремо голова Асоціації розповів про спеціальні секції платформи, зокрема "Лігу громад" — навчальний напрям для підвищення кваліфікації працівників муніципалітетів, «Кабінет мера», де очільники громад спілкуються у форматі клубу, та секцію «Самовідновлення», присвячену психологічній підтримці працівників місцевого самоврядування.

"Ми розуміємо, що робота в мерії — це другий фронт. Наше завдання — допомогти людям не вигоріти. Лише за дев’ять місяців 2025 року відбувся 551 онлайн-захід, на яких було присутньо в середньому 46 громад. А  кількість нових користувачів перевищила 3,3 тис. Станом на зараз загальна кількість користувачів (працівників муніципалітетів) платформи - 17 510", — наголосив Козирєв.

За його словами платформа відкрита для всіх, хто хоче долучитися до розвитку громад — бізнесу, експертів, донорів, громадських організацій та муніципалітетів.

Асоціація малих міст України діє з 1997 року як всеукраїнське громадське об’єднання, що підтримує розвиток місцевого самоврядування та впровадження інноваційних рішень у громадах.

Платформа "Супермаркет рішень для громад" працює за моделлю державно-приватного партнерства: користування для громад безкоштовне, а фінансування здійснюється за рахунок бізнесу, який отримує можливість презентувати свої продукти муніципалітетам.

Теги: #супермаркет_рішень #амму #козирєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 21.09.2017
Міськрада Українки прийняла відставку мера Козирєва

Міськрада Українки прийняла відставку мера Козирєва

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Правники презентували Diplomatic Legal Hub — платформу правової підтримки для дипломатів, іноземних громадян та бізнесу

Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти

Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

Оцінка українцями стану вітчизняної освіти поліпшилася у 2026 - соцопитування

Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

Дружина адвоката Глоби просить керівництво правоохоронних органів втрутитися в її конфлікт з колишнім чоловіком

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Спрощений порядок приєднання електроустановок до мереж необхідно продовжити на 2026р – дослідження АММУ

Українці найбільш позитивно сприймають країни ЄС та Британію, негативно – Китай та Угорщину – дослідження Active Group та Experts Club

Пацієнтські організації просять розблокувати ресурси для закупівлі інноваційних ліків для пацієнтів з орфанними захворюваннями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА