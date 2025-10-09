Голова Асоціації малих міст України презентував національну платформу взаємодії громад, бізнесу та донорів "Супермаркет рішень"

Голова Асоціації малих міст України Павло Козирєв презентував національну платформу швидкої комунікації між громадами, бізнесом, органами влади та міжнародними партнерами — "Супермаркет рішень для громад".

"Це унікальний приклад публічно-приватного партнерства в комунікаційній сфері. Ми створили простір, який поєднує муніципалітети, бізнес, донорів і експертів, забезпечуючи системну співпрацю та якісний зворотний зв’язок", — наголосив Козирєв на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, платформа "Супермаркет рішень" почала роботу 18 січня 2022 року, а після повномасштабного вторгнення РФ трансформувалася в інструмент гуманітарної взаємодії громад з іноземними партнерами.

"Перші місяці війни платформа стала каналом зв’язку між українськими громадами та містами інших країн. Саме через неї організовувалися поставки одягу, ліків, техніки, генераторів. Зараз "Супермаркет рішень" — це цифрова екосистема, в якій зареєстровано понад 17,5 тис. користувачів, що працюють у 27 тематичних секціях. Серед найбільш відвідуваних напрямів — енергетична стійкість, грантова підтримка та використання штучного інтелекту в муніципальному управлінні", — зазначив він

Голова АММУ зазначив, що платформа є корисним інструментом для широкого кола користувачів.

"Для бізнесу платформа — це точка входу на муніципальний ринок. Для органів влади та донорів — ефективний зворотний зв’язок із громадами. А для муніципалітетів — простір пошуку партнерів, ресурсів і сучасних рішень для розвитку", — пояснив він.

Козирєв зазначив, що структура "Супермаркету рішень" передбачає два типи учасників — спікерів (постачальників рішень) та резидентів (споживачів, тобто представників громад).

"Кожен користувач має персональний кабінет. У нас є також “склад”, де спікери можуть залишати свої презентації, методички, аналітичні матеріали — усе, що може бути корисним громадам. І все це доступне 24/7", — додав він

Окремо голова Асоціації розповів про спеціальні секції платформи, зокрема "Лігу громад" — навчальний напрям для підвищення кваліфікації працівників муніципалітетів, «Кабінет мера», де очільники громад спілкуються у форматі клубу, та секцію «Самовідновлення», присвячену психологічній підтримці працівників місцевого самоврядування.

"Ми розуміємо, що робота в мерії — це другий фронт. Наше завдання — допомогти людям не вигоріти. Лише за дев’ять місяців 2025 року відбувся 551 онлайн-захід, на яких було присутньо в середньому 46 громад. А кількість нових користувачів перевищила 3,3 тис. Станом на зараз загальна кількість користувачів (працівників муніципалітетів) платформи - 17 510", — наголосив Козирєв.

За його словами платформа відкрита для всіх, хто хоче долучитися до розвитку громад — бізнесу, експертів, донорів, громадських організацій та муніципалітетів.

Асоціація малих міст України діє з 1997 року як всеукраїнське громадське об’єднання, що підтримує розвиток місцевого самоврядування та впровадження інноваційних рішень у громадах.

Платформа "Супермаркет рішень для громад" працює за моделлю державно-приватного партнерства: користування для громад безкоштовне, а фінансування здійснюється за рахунок бізнесу, який отримує можливість презентувати свої продукти муніципалітетам.