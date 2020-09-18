Политика

12:49 18.09.2020

Заявление Верховного суда по обнародованным пленкам по делу судей ОАСК: ВС свободный и работает на защиту граждан

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Заявление Верховного суда по обнародованным пленкам по делу судей ОАСК: ВС свободный и работает на защиту граждан

Верховный суд обеспокоен вопросом доверия граждан к судебной системе и заявляет о независимости и непредвзятости своей работы.

Как передает в пятницу корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заявление Верховного суда относительно обнародованных пленок судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) огласила на пленуме глава Верховного суда Валентина Данишевская.

"Были обнародованы очередные так называемые пленки. Граждан Украины... возмущает такая информация, и Верховный суд не может на это не реагировать", - сказала Данишевская.

При этом глава суда подчеркнула, что речь не идёт об оценке обнародованной информации. "Мы хотим подчеркнуть, что Верховный суд... свободный и работает только для того, чтобы как можно лучше защищать людей, мы беспокоимся о том, чтобы доверие возрастало", - подчеркнула она.

"Мы хотим сказать о себе и наших коллегах... независимый и непредвзятый суд есть", - сказала Данишевская, озвучивая заявление судей Верховного суда об аспектах независимости судебной власти, принятое на пленуме.

В комментарии журналистам глава кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович пояснил, что заявление, принятое на пленуме, касается в целом сложившейся ситуации с независимостью судей. По его словам, Верховный суд призывает все украинское общество воздержаться от каких-либо либо преждевременных и необоснованных обвинений в адрес судей Украины.

Также пленум Верховного суда утвердил бюджетный запрос суда на 2021 год.

Теги: #верховный_суд #оаск
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