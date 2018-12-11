Гусовский, Нефьодов и Гончарук заявили о создании общественной платформы либерального направления

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, депутат Киевского городского совета Сергей Гусовский, председатель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук подтвердили, что создают общественную платформу на основе либерализма.

"Около месяца назад мы с Алексеем Гончаруком, Виктором Андрусивым (исполнительным директором Украинского института будущего, бывшим и.о. заместителя главы Донецкой областной военно-гражданской администрации – ИФ), Оксаной Нечипоренко (директором ОО "Global Office" - ИФ) и Сергеем Гусовским решили сделать образовательный проект "Люди важны" (укр. "Люди важливі"), чтобы собрать людей, которые своими действиями изменяют Украину, организовать их и совместно делиться опытом и учиться взаимодействовать. За месяц к нам пришло более 700 заявок, а к команде присоединилось более 30-ти крутых людей из разных сфер", - написал М.Нефьодов на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он подтвердил, что в минувшую пятницу, 7 декабря, в столичном кинотеатре "Жовтень" прошли сборы актива, в которых приняли участие более 250 человек, "исповедующих либеральные ценности". "Мы решили действовать и пригласить к объединению для создания общественной платформы на основе либерализма… Более трети из присутствующих уже подтвердили свое участие, поэтому у нас собирается крутая команда", - отметил первый замглавы МЭРТ.

По его словам, главная задача объединения на следующий год – увеличить влияние людей, реализующих реформы в Украине, "чтобы страна менялась быстрее".

В свою очередь С.Гусовский также подтвердил, что пятничная встреча в кинотеатре "Жовтень" была посвящена старту общественного движения, базирующегося на принципах либерализма.

"Вместе мы пригласили в "Жовтень" реальных и потенциальных соратников по развитию движения. Среди 250 участников встречи были представители различных партий, общественные активисты, бизнесмены, депутаты разных уровней, госслужащие и т.д. Почти в полном составе пришла наша боевая Киевская команда", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Депутат Киевсовета выразил уверенность, что новосозданное движение "сможет объединить как можно больше тех, кто верит в будущее Украины, основанное на принципах свободы личности, равенства и верховенства права".

"Мы должны минимизировать роль государства в экономике и заменить государство-администратора в государство-сервис. Подробнее об этом – в Манифесте украинских либералов, первую версию которого мы на днях выложим в общий доступ. О следующих шагах также сообщим в ближайшее время", - написал С.Гусовский.

По словам В.Андрусива, идея движения или платформы заключается в том, чтобы "объединить много активных людей и проектов, но одновременно, чтобы каждый мог выбирать себе формат и направление". "В ближайшее время мы поделимся новыми инициативами и планами. Поэтому следите за нами", - добавил он.