Выборы

Выборы

17:45 09.10.2020

Власти Киева должны нести ответственность за жертв недобросовестных застройщиков - Гусовский

2 мин читать
Власти Киева должны нести ответственность за жертв недобросовестных застройщиков - Гусовский

Инвесторы, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков, имеют полное право требовать у города компенсации, так как власть Киева ответственна за разрешения на строительство и выполнение градостроительных документов, считает кандидат на пост мэра столицы от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

В эфире одного из телеканалов он отметил, что появление новостроек в настоящее время фактически стало неконтролируемым, причина этого - устаревший Генплан города.

"Фактически сейчас ключевой градостроительный документ, который в последние годы принимали те, кто у власти в Киеве, - это так называемый Детальный план территорий. Это документ, который описывает, как развиваются несколько кварталов - школы, поликлиники и т.д. И там может быть вроде хорошо прописано. Но никто не контролирует и не обеспечивает очередность тех действий и очередность тех застроек, которые потом в этих кварталах происходят", - сказал он.

Гусовский вспомнил и о случаях, когда застройщик построил жилье, но обанкротился, и обещанные им детсады, площадки, парки перекладывает на плечи города. Это при том, что Верховная Рада освободила застройщиков от уплаты паевого взноса, а именно на них город строил инфраструктуру.

"Получается, что город кромсают, люди покупают квартиры, потому что им надо где-то жить, или кто-то хочет так инвестировать деньги. Но в конце заботятся о чем угодно, но не о людях. Есть случаи, когда существует сомнительна застройка, и фактически идут и судебные дела, и решения Киевсовета принимаются, чтобы разорвать тот или иной договор аренды... В то же время этот же застройщик рекламируется в коммунальном предприятии - метрополитене, говорит, что "у нас суперцена", и многие, к сожалению, на это покупаются", - рассказал Гусовский.

По его мнению, бездеятельность киевской власти и приводит к тому, что горе-застройщики обманывают людей. Ведь при современном Генплане и адекватной реакции города у нечестных застройщиков руки были бы связаны, и пока этого нет, сама власть должна нести ответственность за жертв инвесторов.

Теги: #застройщики #за_майбутнє #инвесторы #гусовский

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина последовательно реализует все согласованные с МВФ реформы, а Нацбанк есть и будет независимым – Зеленский на встрече с инвесторами в украинские ценные бумаги

Без разъяснений людям о голосовании в день выборов будет хаос - Гусовский

Женское движение партии "ЗА МАЙБУТНЄ" требует отправить министра здравоохранения в отставку

Без настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни сателлитов - Гусовский

В Киеве уже 10 лет нет самоуправления - Гусовский

Киеву нужен закон о столице, у нас нет самоуправления – Гусовский

"За Майбутнє" по результатам социсследования занимает первое место на Киевщине

Виктор Андрусив покидает Украинский институт будущего и присоединяется к партии "За майбутнє"

Одну из партий могут не допустить на выборы в Бердянске из-за нарушения гендерных квот - "Опора"

Социологи назвали единственную политсилу, которая увеличила количество сторонников

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЦИК подтвердили 34 случая COVID-19 среди сотрудников

На Харьковщине сожгли автомобиль кандидата от "Слуги народа" в мэры одного из городов

В Киеве начинается строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский" - Кличко

Кабмин одобрил привлечение курсантов Академии НГУ к охране порядка на выборах-2020

В ЦИК рассказали об особенностях охраны помещений избиркомов на выборах-2020

В школах Дарницкого района Киева могут появиться 6 тысяч новых мест - Мондриевский

Политизация местных выборов приведет к острейшим конфликтам между мэрами и горсоветами крупных городов - мнение

Мэр Кличко призвал правительство предоставить койкоместа и медиков для больных коронавирусом в госбольницах

Супруга Олега Ляшко возглавила список Радикальной партии на выборах в Киевский облсовет

В Филатова на встрече с избирателями бросили нашатырь, полиция начала два уголовных дела

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА