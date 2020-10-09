Власти Киева должны нести ответственность за жертв недобросовестных застройщиков - Гусовский

Инвесторы, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков, имеют полное право требовать у города компенсации, так как власть Киева ответственна за разрешения на строительство и выполнение градостроительных документов, считает кандидат на пост мэра столицы от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

В эфире одного из телеканалов он отметил, что появление новостроек в настоящее время фактически стало неконтролируемым, причина этого - устаревший Генплан города.

"Фактически сейчас ключевой градостроительный документ, который в последние годы принимали те, кто у власти в Киеве, - это так называемый Детальный план территорий. Это документ, который описывает, как развиваются несколько кварталов - школы, поликлиники и т.д. И там может быть вроде хорошо прописано. Но никто не контролирует и не обеспечивает очередность тех действий и очередность тех застроек, которые потом в этих кварталах происходят", - сказал он.

Гусовский вспомнил и о случаях, когда застройщик построил жилье, но обанкротился, и обещанные им детсады, площадки, парки перекладывает на плечи города. Это при том, что Верховная Рада освободила застройщиков от уплаты паевого взноса, а именно на них город строил инфраструктуру.

"Получается, что город кромсают, люди покупают квартиры, потому что им надо где-то жить, или кто-то хочет так инвестировать деньги. Но в конце заботятся о чем угодно, но не о людях. Есть случаи, когда существует сомнительна застройка, и фактически идут и судебные дела, и решения Киевсовета принимаются, чтобы разорвать тот или иной договор аренды... В то же время этот же застройщик рекламируется в коммунальном предприятии - метрополитене, говорит, что "у нас суперцена", и многие, к сожалению, на это покупаются", - рассказал Гусовский.

По его мнению, бездеятельность киевской власти и приводит к тому, что горе-застройщики обманывают людей. Ведь при современном Генплане и адекватной реакции города у нечестных застройщиков руки были бы связаны, и пока этого нет, сама власть должна нести ответственность за жертв инвесторов.