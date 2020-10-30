Гусовский: главный вызов после местных выборов – консолидация и определение перспективы развития
Депутат Киевского городского совета, баллотировавшийся на пост мэра столицы от партии "За майбутнє", Сергей Гусовский считает, что после местных выборов самый сложный аспект работы местных советов нового созыва – это консолидация и определение перспективы развития Украины на следующие 5-10 лет.
"На мой взгляд, главный вызов, который стоит перед Украиной, - как найти формулу сосуществования украинцев? Как найти понимание, что есть враги, а есть оппоненты? Это вопрос об общественном согласии, а согласие идет через принятие и восприятие, через то, чтобы позволить кому-то иметь другое мнение и не переходить в формат вражды", - сказал он в интервью "Громадському радио".
По словам Гусовского, Украине следует двигаться к новым форматам власти. "Государство как институция достигло определенного абсурда, как мы видим из решения Конституционного суда, реакции СНБО и Офиса президента и, вероятно, дальнейших действий Верховной Рады. Это коллапс текущей формулы государственной институции", - выразил он мнение.
Гусовский считает, что вопрос, касающийся Украины, в том, действительно ли стоит продолжать это движение "в надежде, что придет мессия и всё решит".
"Полтора года назад был выдан аванс неимоверной важности, и результаты выборов подтверждают, что общество разочаровалось в этом авансе. Должен ли президент быть гарантом Конституции, или это может быть парламент? С переходом к парламентской форме правления связаны невероятные риски. Но иначе это движение к тяжелой болезни, за которой - неминуемая смерть. Поэтому главная наша цель - нахождение формулы сосуществования для самых разных территорий Украины, которая сможет двигать нас всех вместе", - озвучил свой сценарий политик.