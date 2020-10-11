В маршрутках Киева должен быть электронный билет - Гусовский

Если Киев не может избавиться от маршруток, то необходимо контролировать этих перевозчиков, изменив их условия лицензирования и введя безналичную оплату за проезд, считает кандидат на должность мэра столицы от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

"Маршрутные такси осуществляют перевозки на уровне с "Киевпастрансом", конкурируют с ним. Здесь речь идет о безопасности горожан: каждый, кто пользовался маршрутками в Киеве, сталкивался с тем, что водитель дает сдачу, управляя машиной", - отметил Гусовский.

По его мнению, с этим можно разобраться, введя и в маршрутках электронный билет, как это работает в общественном транспорте города.

"Это работает в метрополитене и "Киевпастрансе", но не работает в маршрутках. И это тотальный непорядок, так как там всё оплачивается наличными, поэтому это вопрос финансовой ответственности и, в первую очередь, безопасности. Поэтому карточки для оплаты проезда - это обязательное условие, без которого не должна предоставляться в будущем ни одна лицензия для маршрутного такси", - озвучил инициативу кандидат от партии "За Майбутнє".