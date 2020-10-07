Выборы

Выборы

10:48 07.10.2020

Без настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни сателлитов - Гусовский

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Без настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни сателлитов - Гусовский

Киев не спасут от пробок даже две новые кольцевые дороги, поскольку проблема не в количестве автодорог, а в равномерном сбалансированном развитии и столицы, и городов-спутников, считает кандидат в мэры Киева от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

"Каждый день в Киев на работу приезжают более 600 тыс. человек из городов-спутников. В этих городах массово строится жилье, при этом оно часто не обеспечивается ни социальной инфраструктурой, ни инженерными сооружениями. В итоге Киев эксплуатируется без надлежащих компенсаций и согласований со стороны окрестных городов, как то Бровары, Вышгород, Ирпень, Борисполь или Вишневое", - отметил Гусовский.

По его мнению, эту проблему городу следует решить с Верховной Радой, которая должна как можно быстрее принять закон о агломерации.

"Опыт других городов (например, Парижа) свидетельствует о том, что, если будет закон об агломерации, эти вопросы решатся", - подчеркнул политик.

Киевская агломерация - объединение киевских пригородов и ближайших городов-спутников в общую социально-экономическую структуру, что будет стимулировать их развитие, привлечение инвестиций, создание благоприятной среды для предпринимательства, удовлетворение потребностей киевлян в жилье и отдыха. Принятие закона об агломерации прописано в программе партии "За Майбутнє" на выборах в Киевский городской совет.

Теги: #киев #агломерация #гусовский

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