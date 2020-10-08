Без разъяснений людям о голосовании в день выборов будет хаос - Гусовский

Власть не позаботилась о разъяснении процесса голосования, поэтому не стоит удивляться хаосу на участках и определенным спекуляциям от политсил, прогнозирует кандидат на должность мэра Киева от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

"Многие люди будут в сложной ситуации, у них будет до 4-х бюллетеней одновременно (отдельный для ОТГ, района, области и города)", - сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Гусовский подчеркнул, что власть никак не позаботилась об избирателях: "Когда принимались изменения в избирательное законодательство, очевидно, о разъяснении людям не подумали. Должна быть внедрена мощная медийная кампания, которая донесла бы до избирателя информацию и объяснила - где ставить эти галочки. Однако ее не было и нет".

Кроме того, по его словам, власть должна обеспечить противоэпидемическую защиту участников процесса голосования.

"Независимо от того, город это или ОТГ, - качество избирательного сервиса должно быть предоставлено одинаковое. Участок должен быть обеспечен масками и средствами защиты как для избирателей, так и для членов УИК, особенно для тех, которые будут осуществлять процесс голосования избирателей на дому и будут контактировать с больными коронавирусом".

Эти выборы будут сложными и потому, что продолжается насыщенная политическая борьба, констатирует Гусовский.

"Серьезная борьба на выборах неслучайна, ведь многие люди понимают, что украинцы дали большой кредит доверия "Слуге народа", но теперь избиратели имеют несколько иную точку зрения. Это и вызывает насыщенную конкуренцию между политсилами: кому украинцы доверят свои голоса. Пришло наконец-то осознание, что именно местная власть может и должна защищать интересы людей", - сказал он.