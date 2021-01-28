ОАСК отказал Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении в должности главы Гостаможни

Окружной административный суд Киева (ОАСК) рассмотрел по сути дело по иску Максима Нефьодова о возобновлении его в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины и отказал ему.

"Так, решением суда от 28 января 2021 года истцу - Максиму Нефьодову, было отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом министров Украины процедуры при увольнении истца с должности", - сообщает ОАСК в четверг.

В суде напомнили, что истец просил признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020г "Об освобождении Нефьодова Максима Евгеньевича от должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просил восстановить его в указанной должности.

Также, истец просил ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.