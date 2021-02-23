Политика

12:33 23.02.2021

Лидер "Голоса" Рудик: На месте Стерненко может оказаться каждый

1 мин читать
Лидер "Голоса" Рудик: На месте Стерненко может оказаться каждый

Лидер партии "Голос", член одноименной парламентской фракции Кира Рудик высказала поддержку активисту Сергею Стерненко, которого Приморский районный суд Одессы во вторник приговорил к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

"Помните, что в нашей стране на месте Стерненка может оказаться каждый. Держись, Сергей", - написала Рудик на своей странице в Facebook во вторник.

В свою очередь, депутат фракции "Голос" в Киевском городском совете, экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов назвал приговор Стерненко "позором правоохранительно-судебной системы" и "реваншем российской гидры".

"Люди, которые это придумали, явно забыли, чем в Украине заканчиваются дела политических заключенных", - написал он в Facebook.

В заявлении партии "Голос", обнародованном во вторник, приговор Стерненко назван "очередной демонстрацией того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неугодных - вместо верховенства закона, работает право телефонного звонка".

"Голос" считает несправедливым приговор суда, бросившего Сергея за решетку на 7 лет и 3 месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам якобы пострадавший. Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать глобально - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судам", - говорится в заявлении политсилы.

 

 

 

Теги: #рудик #нефьодов #суд #стерненко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 23.02.2021
Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда

Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда

20:57 22.02.2021
На Харьковщине трое полицейских предстанут перед судом за привлечение невиновного к уголовной ответственности

На Харьковщине трое полицейских предстанут перед судом за привлечение невиновного к уголовной ответственности

17:50 22.02.2021
Телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки

Телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки

14:59 22.02.2021
Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

19:00 19.02.2021
Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

14:22 19.02.2021
TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

13:25 19.02.2021
Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

11:30 19.02.2021
Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

16:09 18.02.2021
Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

11:40 18.02.2021
ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала Зеленского и восстановила полномочия и.о. министров

Рада поддержала закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе с предложениями президента

Раду намерены уполномочить давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР - законопроект

Стефанчук предложил Раде провести "десоветизацию" украинского законодательства

Украина ввела санкции против владельца "Спортмастера", но магазины сети открылись в воскресенье

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада поддержала Зеленского и восстановила полномочия и.о. министров

Рада поддержала закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе с предложениями президента

Нардепы от "Евросолидарности" внесли в Раду законопроект об ответственности за коллаборационизм

Раду намерены уполномочить давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР - законопроект

Стефанчук предложил Раде провести "десоветизацию" украинского законодательства

Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили

В КИУ назвали "Голос" и "Довиру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде

Оксана Марченко может успеть принять участие в довыборах в Раду – политолог

Главы МИД Украины и Польши призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2"

Украина ввела санкции против владельца "Спортмастера", но магазины сети открылись в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА