Лидер "Голоса" Рудик: На месте Стерненко может оказаться каждый

Лидер партии "Голос", член одноименной парламентской фракции Кира Рудик высказала поддержку активисту Сергею Стерненко, которого Приморский районный суд Одессы во вторник приговорил к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

"Помните, что в нашей стране на месте Стерненка может оказаться каждый. Держись, Сергей", - написала Рудик на своей странице в Facebook во вторник.

В свою очередь, депутат фракции "Голос" в Киевском городском совете, экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов назвал приговор Стерненко "позором правоохранительно-судебной системы" и "реваншем российской гидры".

"Люди, которые это придумали, явно забыли, чем в Украине заканчиваются дела политических заключенных", - написал он в Facebook.

В заявлении партии "Голос", обнародованном во вторник, приговор Стерненко назван "очередной демонстрацией того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неугодных - вместо верховенства закона, работает право телефонного звонка".

"Голос" считает несправедливым приговор суда, бросившего Сергея за решетку на 7 лет и 3 месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам якобы пострадавший. Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать глобально - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судам", - говорится в заявлении политсилы.