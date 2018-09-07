Гусовский назвал свое исключение из фракции "Самопомич" в Киевсовете попыткой расправиться с командой

Лидер фракции "Объединение Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский расценивает свое исключение из фракции, а также еще троих коллег, как попытку расправиться с неудобной командой.

"К сожалению, в начале избирательной гонки боязнь руководства партии в отношении киевской команды стало причиной решения, которое принял исполком партии. Мне очень грустно констатировать, что это решение целиком и полностью соответствует практикам 37-го года", - цитирует С.Гусовского его пресс-служба.

По его словам, на протяжении последних двух лет он вместе с коллегами пытался установить эффективные отношения между командами Киева и Львова.

Свои дальнейшие действия фракция определит на заседании в понедельник, 10 сентября.

Как сообщалось, вечером 6 сентября исполнительный комитет партии "Объединение Самопомич" принял решение об исключении депутатов Киевского городского совета С.Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из состава членов партии за причинение значительного ущерба репутации политической силы.

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены", – сообщала пресс-служба партии.