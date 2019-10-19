Политика

16:01 19.10.2019

"Самопомич" будет участвовать в местных выборах - Сыроид

1 мин читать
"Самопомич" будет участвовать в местных выборах - Сыроид

Партия "Самопомич" примет участие в местных выборах, заявляет новоизбранный лидер политической силы Оксана Сыроид.

"Наше главная тактическая задача сейчас - чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая - вернуться в центр принятия решений в украинской политике", - передает слова Сыроид пресс-служба "Самопомочи".

По словам политика, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомочи" вернуться в большую политику.

"Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ (объединенных территориальных громад – ИФ)", - сказала Сыроид.

Как сообщалось, партия "Самопомич" на съезде в субботу переизбрала лидера, которым стала бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. До сегодняшнего дня партию 7 лет возглавлял мэр Львова Андрей Садовой.

Теги: #самопомич #сыроид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 19.10.2019
Партия "Самопомич" переизбрала лидера: Садового сменила Сыроид

Партия "Самопомич" переизбрала лидера: Садового сменила Сыроид

16:00 27.08.2019
Нардеп Сотник подала иск на НАПК по проверке ее декларации за 2017 год - суд

Нардеп Сотник подала иск на НАПК по проверке ее декларации за 2017 год - суд

17:38 24.07.2019
В округе №122 во Львовской области победил кандидат от "Самопомочи"Бакунец

В округе №122 во Львовской области победил кандидат от "Самопомочи"Бакунец

23:51 21.07.2019
Садовый заявил о намерении уйти с руководства партии "Самопомич"

Садовый заявил о намерении уйти с руководства партии "Самопомич"

13:11 21.07.2019
"Самопомич" требует от ЦИК распустить ОИК в округе №94 и заменить состав комиссии

"Самопомич" требует от ЦИК распустить ОИК в округе №94 и заменить состав комиссии

11:24 21.07.2019
"Самопомич" подает жалобу в ЦИК и обращается в МВД из-за подготовки фальсификаций в округе №94

"Самопомич" подает жалобу в ЦИК и обращается в МВД из-за подготовки фальсификаций в округе №94

09:35 21.07.2019
ЦИК обязала ОИК округа №94 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав УИК

ЦИК обязала ОИК округа №94 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав УИК

13:44 19.07.2019
Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

13:44 19.07.2019
"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

11:41 19.07.2019
Садовой - Мураеву: "Вы с Медведчуком соревнуетесь, кто ниже поклонится Путину"

Садовой - Мураеву: "Вы с Медведчуком соревнуетесь, кто ниже поклонится Путину"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Партия "Самопомич" переизбрала лидера: Садового сменила Сыроид

Порошенко увязывает задержания Пашинского и Гладковского с непопулярными действиями властей в экономической сфере

В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава правительства Северной Македонии разочарован отсутствием решения ЕС о начале переговоров о присоединении

Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось

Джонсон надеется на поддержку нового соглашения по Brexit со стороны Палаты общин

Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

ГТС нужно отделить от "Нафтогаза", но сохранить в государственной собственности - Тимошенко

Порошенко увязывает задержания Пашинского и Гладковского с непопулярными действиями властей в экономической сфере

Переговоры о саммите в нормандском формате продолжаются - правительство ФРГ

В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

"Наш край" избрал нардепов Давыденко и Шахова сопредседателями – партия обновляется перед местными выборами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА