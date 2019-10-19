"Самопомич" будет участвовать в местных выборах - Сыроид

Партия "Самопомич" примет участие в местных выборах, заявляет новоизбранный лидер политической силы Оксана Сыроид.

"Наше главная тактическая задача сейчас - чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая - вернуться в центр принятия решений в украинской политике", - передает слова Сыроид пресс-служба "Самопомочи".

По словам политика, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомочи" вернуться в большую политику.

"Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ (объединенных территориальных громад – ИФ)", - сказала Сыроид.

Как сообщалось, партия "Самопомич" на съезде в субботу переизбрала лидера, которым стала бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. До сегодняшнего дня партию 7 лет возглавлял мэр Львова Андрей Садовой.