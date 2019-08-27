Нардеп Сотник подала иск на НАПК по проверке ее декларации за 2017 год - суд

Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва (фракция "Самопомич") Елена Сотник подала иск на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по проверке ее декларации за 2017 год, сообщает пресс-служба Окружного административного суда г.Киева.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Елены Сотник к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции по проверке ее декларации за 2017 год. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении на сайте суда во вторник.

Отмечается, что суд отказал Сотник в обеспечении ходатайства, представленного вместе с иском о его обеспечении. Такое решение обосновывается тем, что она не предоставила суду доказательств и не представила обстоятельства, при которых, в случае непринятия мер обеспечения иска, будет невозможным исполнение решения суда или восстановления нарушенных прав или ее интересов как истца.