Политика

15:21 16.12.2019

Законопроект о децентрализации Зеленского станет основой для особого статуса Донбасса – Сыроид

1 мин читать
Законопроект о децентрализации Зеленского станет основой для особого статуса Донбасса – Сыроид

Лидер политической силы "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид полагает, что изменения в Конституцию Украины в части децентрализации, которые предлагает президент Украины Владимир Зеленский, станут основой для особого статуса Донбасса.

"Особый статус для российской оккупационной власти снова в изменениях в Конституцию. На этот раз его прикрыли в пункте 16 части первой статьи 92: "Исключительно законами Украины определяется ... правовой статус административно-территориальных единиц", - написала Сыроид в Фейсбуке в понедельник.

Политик уверена, что "именно под эту норму запустят закон об особом статусе оккупированных территорий, разгоняя метастазы распада страны по здоровому телу".

"И поможет в этом железнодорожное сообщение с оккупированными территориями, которое задекларировал министр иностранных дел", - отметила Сыроид.

Теги: #законопроект #децентрализация #сыроид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:16 16.12.2019
Филатов о предложенных Зеленским изменениях в Конституцию: если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик

Филатов о предложенных Зеленским изменениях в Конституцию: если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик

12:19 16.12.2019
Геращенко заявила, что изменения Зеленского в Конституцию уничтожат европейскую децентрализацию

Геращенко заявила, что изменения Зеленского в Конституцию уничтожат европейскую децентрализацию

10:48 16.12.2019
Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации власти

Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации власти

22:03 13.12.2019
Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

22:02 13.12.2019
Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

20:43 13.12.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

09:37 12.12.2019
Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный на противостояние России в сфере энергетики

Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный на противостояние России в сфере энергетики

01:35 12.12.2019
Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год

19:21 10.12.2019
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

13:48 10.12.2019
Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Филатов о предложенных Зеленским изменениях в Конституцию: если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик

Марина Порошенко заявляет о прекращении полномочий главы Украинского культурного фонда из-за давления Офиса президента

Геращенко заявила, что изменения Зеленского в Конституцию уничтожат европейскую децентрализацию

В "Слуге народа" просят правоохранителей "более тщательно расследовать" регулярные нападения на их нардепов

Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

ПОСЛЕДНЕЕ

Марина Порошенко заявляет о прекращении полномочий главы Украинского культурного фонда из-за давления Офиса президента

В "Слуге народа" просят правоохранителей "более тщательно расследовать" регулярные нападения на их нардепов

Разумков призвал правоохранителей дать оценку потасовке "свободовцев" с нардепом от "Слуги народа" Богданцем

Депутаты рассматривают до проведения референдума запрет покупки с/х земель иностранцами, что затронет крупнейшие агрохолдинги

Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

Консерваторы обеспечили себе самое значительное большинство в парламенте Великобритании со времен Тэтчер

Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину

Турция готова оказать Ливии любую военную помощь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА