Законопроект о децентрализации Зеленского станет основой для особого статуса Донбасса – Сыроид

Лидер политической силы "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид полагает, что изменения в Конституцию Украины в части децентрализации, которые предлагает президент Украины Владимир Зеленский, станут основой для особого статуса Донбасса.

"Особый статус для российской оккупационной власти снова в изменениях в Конституцию. На этот раз его прикрыли в пункте 16 части первой статьи 92: "Исключительно законами Украины определяется ... правовой статус административно-территориальных единиц", - написала Сыроид в Фейсбуке в понедельник.

Политик уверена, что "именно под эту норму запустят закон об особом статусе оккупированных территорий, разгоняя метастазы распада страны по здоровому телу".

"И поможет в этом железнодорожное сообщение с оккупированными территориями, которое задекларировал министр иностранных дел", - отметила Сыроид.