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10:55 10.08.2021

Умер экс-нардеп Подлесецкий

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Умер экс-нардеп Подлесецкий

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва (2014-2019) фракции "Объединение "Самопомич" Лев Подлесецкий, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни скончался Лев Подлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким", - написал Садовой на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, Подлесецкий - львовский предприниматель, политик, много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в наблюдательный совет ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

 

 

Теги: #самопомич
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