"Самопомич" будет участвовать в местных выборах

Политическая партия "Объединение Самопомич" примет участие в местных выборах 25 октября.

Как сообщает сайт партии, решение об участии в выборах 25 октября было принято на XXII съезде партии в субботу.

По словам лидера партии Оксаны Сыроид, впервые со времен независимости в Украине отсутствует институциональная власть.

"Парламент есть, президент есть, правительство есть, а институциональной власти нет, потому что люди, которые ее представляют, не принимают самостоятельных решений. И этим прекрасно пользуются олигархи и Россия, которые продвигают своих агентов и повестку дня", - считает Сыроид.

По мнению лидера партии, украинскому неолигархическому бизнесу нужны честные правила от государства.

"Но государство, захваченное олигархами, создает привилегии для олигархов. И изменить эту ситуацию может только общая ответственность за новые правила игры неолигархического бизнеса и неолигархической политической силы. С начала своей истории "Самопомич" основывалась прежде всего на честном сотрудничестве местного самоуправления и бизнеса. Мы показали, что такая модель сотрудничества работает на местах и готовы ее распространять на национальном уровне", - отметила Сыроид.