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Выборы

18:30 05.10.2020

В Киеве уже 10 лет нет самоуправления - Гусовский

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В Киеве уже 10 лет нет самоуправления - Гусовский

Кандидат на должность мэра Киева от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Гусовский подчеркнул важность возвращения районных советов в систему самоуправления столицы.

На форуме "Киев будущего" в понедельник, 5 октября, политик заявил, что из-за затягивания принятия новой версии закона о столице киевская власть имеет очень ограниченные возможности для управления городом.

"В Киеве самоуправление было отменено еще 10 лет назад. Сейчас в Киеве исполнительная власть не подчиняется Киевсовету. Глава КГГА назначается президентом, как и главы райгосадминистраций. Отсюда возникает зависимость от центральной власти. Исполнительным органам фактически безразлично, какие решения принимают в Киевсовете. Не громада города определяет, кто будет отвечать за проблемы от асфальтирования ямок до новых веток метро. Возвращение самоуправления столицы - ключевое решение того, чтобы Киев был образцом для других городов Украины", - обратил внимание кандидат на пост мэра.

Гусовский назвал принятие качественного закона о столице одним из фундаментальных решений для развития Киева.

Именно надлежащая документальная база, по его мнению, сможет определить новый вектор для развития столицы: "Ключевой приоритет для команды "ЗА МАЙБУТНЄ"  - принятие всех стратегических документов. Это современная Стратегия развития города, Генеральный план, который соответствует этой Стратегии, закон о столице, который восстановит самоуправление, а также закон об агломерации, чтобы наладить отношения Киева и его городов-сателлитов. Без решения этих фундаментальных вопросов будут продолжаться хаотические решения мелких проблем. Безусловно, вышеперечисленные стратегические вопросы нужно решать параллельно с тактическими задачами".

Как сообщалось, в октябре 2019 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", который предусматривает восстановление районного самоуправления в столице.

Теги: #киев #самоуправление #гусовский

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