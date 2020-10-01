Выборы

Выборы

13:53 01.10.2020

Киеву нужен закон о столице, у нас нет самоуправления – Гусовский

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Киеву нужен закон о столице, у нас нет самоуправления – Гусовский

Шесть лет подряд власть не может прийти к консенсусу и принять закон о столице. Главной проблемой Киева остается отсутствие самоуправления. Киевляне становятся заложниками политических процессов, в то время как власти продолжают зарабатывать на государстве, заявил депутат Киевского горсовета, кандидат в мэры Киева от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

"Закон о столице однозначно следует принимать. В то же время, не нужен просто любой закон. Нужен закон, который снимет проблемы, существующие сегодня в Киеве. А проблемы очевидны. В Киеве просто нет самоуправления как такового. Есть президентская, административная и государственная вертикали. Главу Киевской городской госадминистрации назначает президент. Подчеркиваю, все десять глав райгосадминистраций назначаются президентом. Если Киевсовет становится заложником каких-то политических процессов и не заседает три месяца, как было в прошлом году, то тогда не принимаются никакие решения", - рассказал Гусовский в интервью телеканалу "112. Украина".

Он отметил, что судьба закона не должна зависеть от того, кто выиграет выборы и возглавит Киевский городской совет.

Гусовский также подчеркнул, что закон должен быть принят с обязательными изменениями и поправками.

"Сейчас проект закона, который находится в Верховной Раде, несовершенен. Если его попытаются принять еще до местных выборов, однозначно вдогонку необходимо будет принимать изменения в этот закон. Этот очередной замкнутый круг однозначно необходимо разрывать, принимая на себя ответственность. И ее должны принимать те, кому на самом деле доверяют люди", - подытожил кандидат в мэры столицы.

Теги: #закон_о_столице #за_майбутнє #гусовский

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