Медицина

13:02 08.11.2021

COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19 - постановление

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COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19 - постановление

COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19 в течение 105 дней.

Это закреплено изменениями в порядок формирования и использования COVID- сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, а также негативный результат тестирования или выздоровления лица от этого заболевания.

Принятые изменения, в частности, предусматривают, что COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год (при наличии технической возможности учета сформированных COVID-сертификатов).

Как сообщалось, за последние четыре дня октября украинцы сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов в приложении "Дия", их общее количество уже достигло 5 млн и продолжает расти.

Ранее правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дии": теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности и "Дия.Подпись", для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.

Теги: #covid_сертификат
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