В Украине действует около 210 тыс. поддельных COVID-сертификатов, написала на своей странице в Facebook член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

"Около 210 тыс. поддельных сертификатов сейчас действует в Украине. По крайней мере, столько (имеется – ИФ) официальных сообщений о них. Такую цифру озвучила сегодня на правоохранительном комитете представительница Минздрава", - сообщила она.

При этом Устинова высказалась в поддержку законопроекта, который предусматривает штраф и уголовную ответственность за подделку COVID-сертификата.

"Надеюсь, завтра Верховная Рада поддержит этот законопроект и у нас так же, как и в Европе, смогут штрафовать до 170 тыс. грн или будут сажать на три года за подделку сертификата", - написала она.