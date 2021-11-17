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18:59 17.11.2021

В Украине действует около 210 тыс. поддельных COVID-сертификатов

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В Украине действует около 210 тыс. поддельных COVID-сертификатов

В Украине действует около 210 тыс. поддельных COVID-сертификатов, написала на своей странице в Facebook член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

"Около 210 тыс. поддельных сертификатов сейчас действует в Украине. По крайней мере, столько (имеется – ИФ) официальных сообщений о них. Такую цифру озвучила сегодня на правоохранительном комитете представительница Минздрава", - сообщила она.

При этом Устинова высказалась в поддержку законопроекта, который предусматривает штраф и уголовную ответственность за подделку COVID-сертификата.

"Надеюсь, завтра Верховная Рада поддержит этот законопроект и у нас так же, как и в Европе, смогут штрафовать до 170 тыс. грн или будут сажать на три года за подделку сертификата", - написала она.

Теги: #подделка #covid_сертификат
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