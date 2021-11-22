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12:53 22.11.2021

МВД: за неделю 30 человек уведомлены о подозрении в связи с подделкой COVID-документов

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МВД: за неделю 30 человек уведомлены о подозрении в связи с подделкой COVID-документов

В течение минувшей недели полиция уведомила 30 человек о подозрении в подделке и использовании поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19, сообщает Министерство внутренних дел Украины в понедельник.

"Изготовление и использование поддельных COVID-документов: на протяжении недели начато 172 уголовных производства. 30-ти лицам сообщено о подозрении в связи с подделкой и использованием COVID-тестов и справок о вакцинации", - говорится в сообщении.

В МВД также информируют, что в суд направлено 22 обвинительных акта.

Кроме того, по информации ведомства, в течение месяца правоохранители провели более 90 тысяч проверок соблюдения карантинных ограничений на транспорте – на автотранспорте, железнодорожных вокзалах и аэропортах – и составили 704 административных протокола по ч.1 ст.44-3 кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

В МВД отмечают, что больше всего нарушений было выявлено в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Теги: #подделка #covid_сертификат
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