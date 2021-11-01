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13:49 01.11.2021

Шмыгаль поручил активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в регионах из "красных" зонах эпиднебезопасности

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Шмыгаль поручил активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в регионах из "красных" зонах эпиднебезопасности

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпиднебезопасности.

"Было поручено Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпиднебезопасности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам селекторного совещания под председательством Шмыгаля.

Отмечается, что в Национальной полиции сообщили, что за прошедшую неделю с целью выявления подделки COVID-документов было проведено 20 обысков, из них 3 — в медучреждениях и 1 — в туристическом агентстве.

Задокументирована в течение недели незаконная деятельность 3 врачей, изъято 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировано 2 Telegram-канала. Мониторинг также выявил незаконную деятельность более 60 посредников и 20 медицинских работников, представляющих 13 медицинских учреждений, и 40 веб-ресурсов.

По информации Нацполиции, за прошедшую неделю начато более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, из них 55 производств — по материалам Госпогранслужбы.

Всего начато 1 065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений и 35 в отношении работников туристических агентств.

Теги: #проверки #covid_сертификат
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