Клиника "Добробут" проводит внутреннее расследование из-за сообщений СМИ о выдаче поддельных COVID-сертификатов

Клиника "Добробут" проводит внутреннее расследование из-за обнародованных в СМИ сообщений о выдаче в клинике поддельных COVID-сертификатов, сообщает пресс-служба "Добробута".

"Стандарты крупнейшей частной клиники Украины "Добробут" не позволяют злоупотреблять положением врачей и делают невозможной подделку документов. Поэтому для нас очень важно узнать истинное положение дел, чтобы честь и репутация клиники оставалась безупречной. В свою очередь хочется поблагодарить журналистов за активную позицию и общественный контроль, который вносит существенный вклад в борьбу с пандемией. Однако мы предостерегаем от поспешных выводов в нынешней ситуации, когда подделывают почти любые документы. Поэтому внутреннее расследование, которое мы уже начали, поможет нам разобраться в ситуации. О результатах мы сообщим публично", - сообщили в клинике со ссылкой на основателя и директора клиники "Добробут" Олега Калашникова.

Ранее журналисты проекта "Диалог со страной" заявили, что купили поддельный COVID-сертификат в клинике "Добробут".