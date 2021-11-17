События

16:03 17.11.2021

В Киеве разоблачили две схемы мошенников, занимавшихся подделкой COVID-сертификатов

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В Киеве разоблачили две схемы мошенников, занимавшихся подделкой COVID-сертификатов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве две масштабные схемы производства поддельных результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

Как сообщает пресс-служба СБУ в среду, у злоумышленников заказывали не только отрицательные, но и положительные ПЦР–тесты для того, чтобы получить незаконный больничный.

"Первую коррупционную схему разоблачили киберспециалисты СБУ. Они установили, что одно из медицинских учреждений Киева принимало заявки на ПЦР-тесты через анонимный телеграмм-бот. Электронные версии результатов размещали на поддельном сайте указанного учреждения. Вебресурс использовался для имитирования подлинности подделки: сгенерированный QR-код на каждой фиктивной справке содержал ссылку на ее электронную версию на сайте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тесты генерировались автоматически посредством специально разработанного злоумышленниками программного обеспечения.

По оперативным данным СБУ, указанную схему организовал житель Киева в мае этого года.

"В данный момент поддельными документами воспользовалось более 9 тысяч человек, в том числе государственные служащие, должностные лица коммунальных предприятий и работники медицинских учреждений", - подчеркивают в спецслужбе.

Там сообщают, что в ходе проведения обыска по месту жительства разработчика и администратора механизма правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялось администрирование, более 9 тысяч электронных поддельных COVID-документов, черновые записи по разработке программного обеспечения.

"В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении организатору схемы. Веб-ресурсы и телеграмм-бот злоумышленника заблокированы, продолжаются следственные действия", - отмечают правоохранители.

В спецслужбе уточняют, что в настоящее время осуществляются меры по установлению всех "клиентов" противоправного сервиса и привлечению их к уголовной ответственности за использование заведомо поддельных документов COVID.

"Вторая схема, разоблаченная в Киевской области, заключалась в подделке COVID-сертификатов с последующим внесением информации в реестр eHealth и приложение "Дія". За каждую псевдовакцинацию злоумышленники получали денежное вознаграждение в размере 4 тыс. грн. Досудебным расследованием установлено, что работники столичного медицинского учреждения получали заказ через посредника, который 2 месяца назад создал телеграмм-канал для их приема", - сообщают в СБУ.

Там отмечают, что организаторы успели "подтянуть" в Единый портал государственных услуг "Дія" более ста человек с фальшивыми сертификатами.

В ходе обысков у фигурантов изъяты международные свидетельства о вакцинации, банковские карточки, черновые записи с данными лиц, которым делали псевдовакцинации, и оттиски печатей врачей.

Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам. производства по фактам поделки документов и совершении несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах.

Теги: #подделка #сбу #covid_сертификат
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