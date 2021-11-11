События

11:50 11.11.2021

СБУ разоблачила медиков, выдававших в Одессе фейковые COVID-сертификаты

2 мин читать

Служба безопасности Украины разоблачила группу медиков, создавших механизм фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из медицинских учреждений Одессы, сообщается на сайте спецслужбы в четверг.

"Группа злоумышленников насчитывала несколько человек с четко определенными функциями. Посредник подыскивал клиентов среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет вакцинированных и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). За последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельство о вакцинации, которое отражалось в приложении "Дия". При этом прививок им никто не делал. Такая услуга обошлась от 1 до 2 тыс. грн", - говорится в сообщении.

После выявления персональных данных лиц, противоправно внесенных в информационную систему НСЗУ, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении злоумышленников о подозрении в совершении правонарушения. Ведется следствие по установлению всех лиц, причастных к сделке.

В СБУ отмечают, что подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса является уголовным правонарушением, которое карается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до шести месяцев или ограничением свободы до двух лет. Использование заведомо ложного документа также подпадает под ст.358 Уголовного кодекса Украины и наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет.

 

Теги: #подделка #сбу #covid_сертификат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 10.11.2021
В Киеве на базе ВДНХ пройдут антитеррористические учения

В Киеве на базе ВДНХ пройдут антитеррористические учения

12:32 09.11.2021
СБУ подтвердила задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

СБУ подтвердила задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

19:43 08.11.2021
Рада планирует в ноябре принять закон о реформе СБУ - нардеп Безуглая

Рада планирует в ноябре принять закон о реформе СБУ - нардеп Безуглая

13:02 08.11.2021
COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19 - постановление

COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19 - постановление

09:53 08.11.2021
Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают нардепов принять закон о реформе СБУ

Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают нардепов принять закон о реформе СБУ

17:31 05.11.2021
Зеленский уполномочил Баканова на подписание с Бразилией соглашения о взаимном обмене информацией с ограниченным доступом

Зеленский уполномочил Баканова на подписание с Бразилией соглашения о взаимном обмене информацией с ограниченным доступом

16:33 05.11.2021
Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине - СБУ

Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине - СБУ

12:48 05.11.2021
СБУ разоблачила украинские колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

СБУ разоблачила украинские колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

10:55 05.11.2021
Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ, который имел гражданство РФ и собирал тайные ведомости военного характера

Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ, который имел гражданство РФ и собирал тайные ведомости военного характера

16:35 03.11.2021
Медведчук по первому подозрению знакомится с материалами дела, в рамках второго продолжает находиться под домашним арестом – СБУ

Медведчук по первому подозрению знакомится с материалами дела, в рамках второго продолжает находиться под домашним арестом – СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

К теплоснабжению подключено 98% жилого сектора в Украине, а объектов социальной сферы - почти 98%

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

ПОСЛЕДНЕЕ

Более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - соцопрос "Рейтинга"

К теплоснабжению подключено 98% жилого сектора в Украине, а объектов социальной сферы - почти 98%

Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры приезда Саакашвили в тюремную больницу

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман

В Харькове вновь "минировали" аэропорт

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА