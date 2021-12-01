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14:56 01.12.2021

При поселении в гостиницу на горнолыжном курорте в Украине туристы обязаны предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справку о выздоровлении

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При поселении в гостиницу на горнолыжном курорте в Украине туристы обязаны предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справку о выздоровлении

Туристы при поселении в гостиницы на территории горнолыжных курортов в Украине будут предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справки о выздоровлении от COVID-19.

Такие меры содержатся в постановлении №21 главного государственного санитарного врача Украины от 1 декабря.

Кроме того, предусматривается, что проверку этих документов нужно будет проводить во время купли/обмена абонемента на горнолыжное катание и/или горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах.

После проверки туристам рекомендуется выдавать специальные значки, возможно, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем для идентификации, что даст возможность и дальше пользоваться другими услугами без повторного предъявления и проверки документов. В частности, такие наклейки будут идентифицироваться при пользовании канатными дорогами, уличными ярмарками, развлекательными учреждениями развлечения, которые расположены на открытой территории.

При этом руководители объектов хозяйствования на территории курортов должны обеспечить туристов/клиентов достаточным запасом СИЗ, постоянным наличием жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец, а также обеспечить влажную уборку и централизованный сбор использованных СИЗ.

Кроме того, туристы обязаны находится в закрытых помещениях курорта в масках, а по требованию представителей субъекта хозяйствования предъявить документы о вакцинации, негативном ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19.

Теги: #курорты #горнолыжный #covid_сертификат
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