Владельцев отелей на горнолыжных курортах Украины будут штрафовать за отсутствие у туристов документов о COVID-статусе

Владельцев отелей на горнолыжных курортах будут штрафовать за отсутствие у туристов документов, подтверждающих COVID-статус (сертификат о вакцинации, негативные ПЦР-тесты или справка о выздоровлении), сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 тыс. до 170 тыс. грн", - сказал он на брифинге в четверг.

Ляшко подчеркнул, что на горнолыжных курортах "предоставлять услуги разрешается только тем людям, у которых проверили наличие так называемых COVID-документов".

"Совершеннолетние посетители и клиенты на зимнем отдыхе должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат тестирования или выздоровлении", - сказал он.

Министр отметил, что после консультаций с профильными ассоциациями проверку COVID-документов Минздрав рекомендует проводить во время поселения в гостиницу или при покупке абонемента на горнолыжное катание.

Посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку, например наклейку, позволяющую идентифицировать, что документы у человека уже проверялись. Также отметка должна свидетельствовать о том, кто именно ее выдал.

"Это необходимо, чтобы избежать повторных проверок документов и дать возможность пользоваться смежными услугами: услугами канатных дорог, уличными ярмарками и другими услугами", - сказал он.