Медицина

13:53 04.09.2019

Скалецкая отметила необходимость существования системы eHealth

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Скалецкая отметила необходимость существования системы eHealth

Медицинская информационная система eHealth необходима для дальнейшего реформирования здравоохранения Украины, считает министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"На этой неделе по eHealth у меня уже было несколько встреч. Есть много мнений как лучше это сделать. Если говорить глобально, то нам необходима (система – ИФ) eHealth. Она обеспечивает нормальную работу всей системы. Но очень много еще не сделано",- сказала она на пресс-конференции в Киеве в среду.

По словам министра, систему необходимо доработать, а также обеспечить полную конфиденциальность данных пациентов.

"Центральный компонент (системы – ИФ) не до конца завершен, а значит, не может получить систему безопасности и над этим надо работать. Компоненты медицинских информационных систем разные, но над ними тоже надо работать. Это все будет дорабатываться, но одна из основных вещей, которая должна быть обеспечена при любых обстоятельствах, это конфиденциальность всех данных, которые тем или иным образом попадают в систему. Ведь при введении данных есть возможность их скопировать. Я бы не хотела, чтобы данные наших пациентов распространялись", - сказала она.

Теги: #скалецкая #ehealth #зоряна_скалецкая
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