Медицина

10:34 18.03.2021

Минздрав работает над развитием eHealth

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Минздрав работает над развитием eHealth

Министерство здравоохранения работает над развитием электронной системы здравоохранения eHealth, сообщила замминистра Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы начали проект по созданию и развитию электронных баз данных и универсальных стандартов для определения медицинских лабораторных наблюдений. Эти реестры будут содержать информацию о некоторых нозологиях, что позволит оперативно и в режиме онлайн делать выборки и на базе статистических данных принимать решения",- сказала она.

По словам Шаталовой, специалисты планируют имплементировать международный отраслевой стандарт лабораторных исследований и наблюдений путем присоединения его к eHealth.

"С помощью этого инструмента расширятся функциональные возможности электронных медицинских карт с полноценным ведением медицинских данных. Эксперты смогут лучше анализировать качество медицинской помощи в разрезе отдельных направлений. Кроме того, планируем, что появятся функции гемонадзора, улучшится контроль безопасности качества донорской крови. До конца весны планируем отработать техзадание, после чего начнем его имплементацию", - добавила замминистра.

Теги: #ehealth #украина
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