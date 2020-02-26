Массовое согласие медработников на "минималку" - самодеятельность руководства медучреждений – Скалецкая

Массовое написание медработниками заявлений о согласии получать минимальную заработную плату – это самодеятельность руководства медучреждений, никакого указания от Министерства здравоохранения не поступало, сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Например, недавно мы видели, что руководители некоторых учреждений изменили существенные условия трудовых договоров. На каком основании они приняли такие решения? (…) Это когда они заставили всех написать заявление, что они согласны на минимальную зарплату",- сказала она.

"Во многих случаях говорили, что это указание идет от Минздрава, хотя ни в коем случае в министерстве такой идеи не возникало. Но вместо того, чтобы объяснить работникам особенности коллективного договора, руководители сделали по-своему. Поэтому в некоторых учреждениях такая самодеятельность происходила",- добавила министр.

Скалецкая подчеркнула, что после старта второго этапа реформы министерство будет вынуждено мониторить и корректировать решения руководства клиник.

"1 апреля начинается другая модель, которая повлечет за собой решение отдельных главных врачей, и эти решения надо будет отмониторивать, возможно - корректировать, потому что у главного врача появится свобода хозяйственной деятельности, и он может как мотивировать врача, так и сделать что-то неправильно",- сказала она.

При этом Скалецкая добавила, что местная власть часто безответственно относится к собственным обязанностям и уверяет население, что не отвечает за медучреждения.

"К сожалению, в контексте выборов местные власти иногда не до конца ответственно относится к своим обязанностям и манипулируют, когда уверяют местных жителей, свои громады, что они за свои больницы не отвечают. Например, ко мне приезжает мэр или его заместитель и говорит, что они могут сделать нам одолжение и приобрести оборудование в собственную коммунальную больницу. И хуже всего, что этот мэр не понимает, что покупать оборудование - это его прямая обязанность",- сказала она.