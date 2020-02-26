Медицина

16:12 26.02.2020

Массовое согласие медработников на "минималку" - самодеятельность руководства медучреждений – Скалецкая

2 мин читать
Массовое согласие медработников на "минималку" - самодеятельность руководства медучреждений – Скалецкая

Массовое написание медработниками заявлений о согласии получать минимальную заработную плату – это самодеятельность руководства медучреждений, никакого указания от Министерства здравоохранения не поступало, сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Например, недавно мы видели, что руководители некоторых учреждений изменили существенные условия трудовых договоров. На каком основании они приняли такие решения? (…) Это когда они заставили всех написать заявление, что они согласны на минимальную зарплату",- сказала она.

"Во многих случаях говорили, что это указание идет от Минздрава, хотя ни в коем случае в министерстве такой идеи не возникало. Но вместо того, чтобы объяснить работникам особенности коллективного договора, руководители сделали по-своему. Поэтому в некоторых учреждениях такая самодеятельность происходила",- добавила министр.

Скалецкая подчеркнула, что после старта второго этапа реформы министерство будет вынуждено мониторить и корректировать решения руководства клиник.

"1 апреля начинается другая модель, которая повлечет за собой решение отдельных главных врачей, и эти решения надо будет отмониторивать, возможно - корректировать, потому что у главного врача появится свобода хозяйственной деятельности, и он может как мотивировать врача, так и сделать что-то неправильно",- сказала она.

При этом Скалецкая добавила, что местная власть часто безответственно относится к собственным обязанностям и уверяет население, что не отвечает за медучреждения.

"К сожалению, в контексте выборов местные власти иногда не до конца ответственно относится к своим обязанностям и манипулируют, когда уверяют местных жителей, свои громады, что они за свои больницы не отвечают. Например, ко мне приезжает мэр или его заместитель и говорит, что они могут сделать нам одолжение и приобрести оборудование в собственную коммунальную больницу. И хуже всего, что этот мэр не понимает, что покупать оборудование - это его прямая обязанность",- сказала она.

Теги: #скалецкая #медработники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 26.02.2020
Министр Скалецкая: На сегодня мы говорим о том, что я в командировке

Министр Скалецкая: На сегодня мы говорим о том, что я в командировке

10:40 26.02.2020
Государство готово противостоять коронавирусу - министр Скалецкая

Государство готово противостоять коронавирусу - министр Скалецкая

11:10 24.02.2020
Скалецкая рассказала о разнице между карантином и обсервацией

Скалецкая рассказала о разнице между карантином и обсервацией

23:57 22.02.2020
Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

21:35 22.02.2020
Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

15:56 21.02.2020
Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре "Новые Санжары" и будет выполнять рабочие обязанности оттуда

Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре "Новые Санжары" и будет выполнять рабочие обязанности оттуда

22:23 20.02.2020
Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая

Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая

13:44 20.02.2020
Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

12:28 20.02.2020
Эвакуация проходит по плану – Скалецкая

Эвакуация проходит по плану – Скалецкая

17:37 18.02.2020
Иностранные граждане, эвакуированные из Китая на украинском самолете, пройдут обсервацию в Украине

Иностранные граждане, эвакуированные из Китая на украинском самолете, пройдут обсервацию в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины до 2030г

На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Минздрав готов к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

Предложения на заключение договоров по программе медгарантий подали 37 частных клиник – глава НСЗУ

Возможная отсрочка финансирования НСЗУ реимбурсации инсулинов не повлияет на обеспечение пациентов препаратами – директор ГЭЦ

Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил глава профильного комитета Рады

АПЛУ готова передать госструктурам готовый программный продукт для запуска системы 2Д-кодирования упаковок лексредств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА