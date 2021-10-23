Фонд социального страхования Украины компенсировал заработок медработникам на самоизоляции на 27 млн грн
Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял на оплату больничные листы, выданные медицинским работникам для прохождения самоизоляции, на общую сумму более 27 млн грн с начала пандемии, сообщается на сайте ФССУ.
Согласно сообщению, оплачиваемую за счет ФССУ самоизоляцию прошли 15,3 тыс. медиков.
Больше всего медицинских работников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую за счет ФССУ самоизоляцию под медицинским надзором, в Киеве, а также Житомирской, Одесской, Черниговской, Сумской, Львовской и Донецкой областях, уточняет Фонд.