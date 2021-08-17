События

04:33 17.08.2021

В Харьковской области вакцинированы более 90% медработников - замглавы ОГА

1 мин читать
В Харьковской области вакцинированы более 90% медработников - замглавы ОГА

По состоянию на понедельник, 16 августа, в Харьковской области привиты более 90% медработников и более половины педагогов, заявил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк.

"На сегодня на территории области привиты более 92% медицинских работников. Это очень важно для нас. Также продолжаем вакцинацию педагогов, сейчас фактически 60% педагогов уже привились", - цитирует Черняка пресс-служба ХОГА.

По данным Харьковского областного лабцентра, на 16 августа на территории региона сделано 458 648 прививок, полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины) 156 764 человека.

 

Теги: #медработники #вакцинация #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 16.08.2021
Минздрав Украины призывает вакцинировать от COVID-19 под открытым небом во время мероприятий ко Дню независимости

Минздрав Украины призывает вакцинировать от COVID-19 под открытым небом во время мероприятий ко Дню независимости

11:04 16.08.2021
Минздрав Украины намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации коллектива

Минздрав Украины намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации коллектива

08:55 16.08.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 50 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 50 тыс. человек

09:46 15.08.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 76 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 76 тыс. человек

07:59 15.08.2021
В США полностью вакцинированы 168 млн человек

В США полностью вакцинированы 168 млн человек

08:43 14.08.2021
В Украине за сутки сделали 161 792  прививки от коронавируса

В Украине за сутки сделали 161 792  прививки от коронавируса

18:22 13.08.2021
ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но считает прививки необходимыми

ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но считает прививки необходимыми

15:44 13.08.2021
На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет привиться вакцинами CoronaVac и Moderna – КГГА

На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет привиться вакцинами CoronaVac и Moderna – КГГА

12:12 13.08.2021
В США начнут предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом

В США начнут предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом

08:52 13.08.2021
В Украине за сутки сделали 163 310 прививок от коронавируса

В Украине за сутки сделали 163 310 прививок от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, болезнь обнаружили у 42 детей и двух работников - СМИ

Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch подтвердил рейтинги украинских госбанков на уровне "B" и улучшил их прогноз до позитивного

МВД планирует создать центр для авиационного противодействия лесным пожарам в Украине и других странах Европы

Еще несколько самолетов, отправленных для эвакуации из Афганистана, не смогли сесть в аэропорту Кабула - СМИ

Украинские спасатели вернулись из Греции

В Ереване сообщают о погибших в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе

Зеленский подписал указ, которым утвердил новый знак отличия "Национальная легенда Украины"

Гани сообщал о решении покинуть Афганистан лишь узкому кругу доверенных лиц - СМИ

Зеленский назначил Анжелику Коноплянко новой замглавы АМКУ

Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

Зеленский и Науседа обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе и подготовку мероприятий к 30-ой годовщине Независимости Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА