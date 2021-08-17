В Харьковской области вакцинированы более 90% медработников - замглавы ОГА

По состоянию на понедельник, 16 августа, в Харьковской области привиты более 90% медработников и более половины педагогов, заявил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк.

"На сегодня на территории области привиты более 92% медицинских работников. Это очень важно для нас. Также продолжаем вакцинацию педагогов, сейчас фактически 60% педагогов уже привились", - цитирует Черняка пресс-служба ХОГА.

По данным Харьковского областного лабцентра, на 16 августа на территории региона сделано 458 648 прививок, полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины) 156 764 человека.