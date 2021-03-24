Медицина

10:07 24.03.2021

Минздрав Украины возобновит аттестацию медработников

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Минздрав Украины возобновит аттестацию медработников

Министерство здравоохранения Украины возобновит аттестацию медицинских работников, приостановленную на период действия карантина, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав сегодня обнародует приказ, которым предусматривается возобновление аттестаций, приостановленных на время действия карантина, с соблюдением всего режима противоэпидемических норм", - сказала она.

По словам Микичак, Минздрав рекомендует всем аттестационным комиссиям областных департаментов и управлений здравоохранения принимать документы онлайн или в почтовой форме и проводить аттестацию с соблюдением всех противоэпидемических мер. Аттестационные комиссии с даты вступления в силу приказа должны в однодневный срок утвердить и опубликовать графики заседаний аттестационных комиссий.

Замминистра добавила, что в порядок проведения аттестации врачей внесены изменения, в частности:

- присвоение следующей квалификационной категории может быть проведено не ранее чем через год после проведения предыдущей аттестации при условии превышения требования по количеству баллов непрерывного профессионального развития;

- врачи, желающие пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории, должны подать документы не за два месяца, а за месяц до начала работы комиссии;

- за виды деятельности, которые не относятся к соответствующей врачебной специальности или специальностей врача, учитывается не более восьми баллов ежегодно;

- личное образовательное портфолио за соответствующий период должно подаваться в отдел кадров по месту работы, а не присылаться в территориальные аттестационные комиссии.

В 2021 году срок подачи личного образовательного портфолио продлевается на месяц.

Теги: #аттестация #медработники #минздрав
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