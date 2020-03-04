На должность министра здравоохранения нужно назначить человека, который продолжит изменения в системе – Скалецкая

Министр здравоохранения Украины в Кабмине Алексея Гончарука Зоряна Скалецкая считает, что на эту должность должен быть назначен человек, который продолжит внедрение изменений в системе.

"Верховная Рада своим решением 4 марта отправила в отставку состав Кабинета Министров, в котором я имела честь работать. Лично для меня главным вопросом является не должность, а продолжение реформ в Украине. Поэтому для меня очень важно, чтобы на эту должность был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменений в нашей системе. Ведь эта реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев",- написала она в Facebook в среду.

Министр подчеркнула, что для внедрения изменений в системе полгода недостаточно.

"Для того чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода. Надеюсь, что моему преемнику это время дадут ",- написала она.

"За эти шесть месяцев работы в непростых условиях нам удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи. Удалось достичь существенного прогресса в отдельных отраслях: это прежде всего трансплантология, вакцинация, экстренная помощь. Разработана стратегия преодоления онкологических заболеваний", - добавила Скалецкая.

Она также подчеркнула, что "в любом статусе остается адвокатом медицинской реформы и продолжит работу в этой сфере в качестве эксперта".