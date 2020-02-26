Государство готово противостоять коронавирусу - министр Скалецкая

В случае распространения в Украине коронавируса государство готово противостоять этому заболеванию. В инфекционных стационарах есть около 12 000 мест, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5000 медперсонала, а в украинских больницах - более 2 тыс. инфекционных боксов.

Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Государство готово противостоять коронавирусу COVID-19, но каждый из граждан также может внести свой вклад. Соблюдайте правила санитарной гигиены. Следите за своим здоровьем, а в случае появления таких симптомов как повышение температуры, кашля и насморка обращайтесь к своему семейному врачу", - подчеркнула она.

Скалецкая также сообщила, что правительство и Министерство здравоохранения принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии.

На заседании оперативного штаба принято решение проверять тех, кто прибывает на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом: Китайская Народная Республика, Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Италия, Таиланд, США, Иран, Малайзия, Австралия, Германия, Вьетнам, ОАЭ, Франция, Великобритания, Канада, Филиппины, Индия, Кувейт, Российская Федерация, Испания, Оман, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Финляндия, Швеция, Бельгия, Египет, Израиль, Ливан, Бахрейн, Афганистан Ирак. При необходимости этот перечень будет расширен.

В Украине также уже есть 30 наборов реагентов, которые передала Всемирная организация здравоохранения. Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 900-ти человек.