Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,9 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 910 тыс. 844, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса на 02:00 мск субботы.

Всего с начала пандемии в 191 стране мира зафиксировано 88 млн 758 тыс. 618 случаев заражения, излечились более 62 млн человек, сообщил университет.

Портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, на основе данных, поступающих из 220 стран и регионов планеты, информирует, что число инфицированных уже превысило 89 млн и достигло 89 млн 274 тыс. 647, скончались 1 млн 920 тыс. 4 заболевших, поправились почти 64 млн.