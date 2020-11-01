На Буковине 409 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

По состоянию на вечер субботы в Черновицкой области зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусом, количество больных с начала эпидемии превысило 22 607 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Согласно опубликованной Осачуком на странице в соцсети Фейсбук информации, по состоянию на вечер субботы, 31 октября, за сутки зарегистрировано 409 новых случаев инфицирования COVID-19, 98 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 22 607 человек, 10 540 выздоровели, 468 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 1275 образцов.