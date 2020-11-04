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10:58 04.11.2020

В ВСУ за сутки выявили 167 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявили 167 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 167 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеет 1 851 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 4 342 человека, летальных случаев - 17. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что из 167 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 22 человека. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 145 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки – 9 524 человек, а также рекордное количество выздоровевших – 7536 человек, умерли 199 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #короновирус
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