События

02:03 25.12.2020

Компания Pfizer ответила на письмо мальчика с просьбой сделать прививку Санта-Клаусу

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Представители компании Pfizer ответили шестилетнему мальчику из Ирландии, который попросил предоставить в особом порядке вакцину от COVID-19 для Санта-Клауса и его эльфов, сообщает The Irish Examiner .

"Я слышал вы сделали новую вакцину от коронавируса. Хорошая работа. Не могли бы вы, пожалуйста, отправить немного на Северный полюс для Санты и его эльфов", - написал Каллум Торнхилл из Гланмайра.

В ответ он получил письмо из офиса компании в Рингаскидди: "Мы связались с Сантой, чтобы предложить свою помощь, и он заверил нас, что он, миссис Клаус, олени и все эльфы находятся в добром здравии и безопасности".

В конверте лежал небольшой рождественский подарок: набор для рисования.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла также ответил Каллуму и еще одному ребенку, которые написали компании в посте на LinkedIn.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы делаем все возможное, чтобы помочь принести надежду людям во всем мире. И мы обязательно позаботимся о Санте и его эльфах тоже", - написал Бурла.

Вакцина Pfizer и BioNTech первой получила разрешение на использование от властей США и Великобритании в начале этого месяца. Внедрение вакцины происходит в то время, когда США и Великобритания сообщают о самых высоких уровнях заражения и смертельных исходов от COVID-19 с начала пандемии.

Теги: #сантана #короновирус #вакцина #ирландия
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