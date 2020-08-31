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16:36 31.08.2020

При принятии решений о начале учебного года нужно учитывать скудность научных данных о течении COVID-19 у детей - мнение

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При принятии решений о начале учебного года нужно учитывать скудность научных данных о течении COVID-19 у детей - мнение

При принятии решений о начале учебного года руководители школ и органы местной власти должны учитывать малое количество научных данных о ходе COVID-19 у детей, рекомендации Минздрава носят общий характер, но школы разные по площади, по количеству учеников, поэтому нужно принимать решения на местах, считает экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Каждая школа имеет свои особенности и спустить сверху одно решение для всех - означает не обеспечить максимально безопасные решения и условия для детей", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Скалецкая подчеркнула, что "статистка заболеваемости детей не такая большая, поэтому нельзя делать однозначные утверждения о безопасности этого заболевания для детей или воздействия вируса на ребенка и его развитие».

Она напомнила, что "с марта были минимизированы контакты детей со значительным количеством лиц, было значительно уменьшено количество ситуаций для возможных заражений".

"Мы можем увидеть однозначную картину: когда для взрослых сняли ограничения и положились только на их гражданское сознание, мы увидели рост заболеваемости. Такой же рост можно ожидать и в отношении детей, когда они вернутся к обычной среде общения", - сказала она.

Вместе с тем Скалецкая напомнила, что Минздрав в конце августа сформулировал рекомендации, на основе которых местные власти должны принять решение о начале учебного процесса.

"Однако местные власти сегодня довольно часто демонстрируют свою слабую позицию, решения принимаются преимущественно в пределах рекомендаций без дополнительной детализации. На сегодня ответственность за безопасность детей в условиях пандемии фактически возлагается на директоров школ. Собственно, именно они в условиях очень общих правительственных рекомендаций, без детальных указаний местных властей должны решить значительное количество вопросов деятельности школы", - сказала она.

При этом Скалецкая подчеркнула, что "случаи распространения вируса в школе могут быть расценены родителями или местными властями как недобросовестное исполнение обязанностей директором школы".

Она также отметила, что часто "простые решения", которые принимает власть, вызывают много вопросов относительно их выполнения. В частности, речь идет о вопросах, в какое время какие классы приходят в школу и во сколько начинают занятия, как передвигаются по школам, архитектура зданий которых не позволяет обеспечивать социальную дистанцию, что делать, если ребенок потерял маску и кто должен обеспечить его запасной.

"Фактически решение многих вопросов переложено на родителей и родительские комитеты", - сказала она.

Кроме того, по мнению Скалецкой, нерешенным остался вопрос медицинских сестер в школах.

"Когда-то это были работники поликлиники, которые просто имели рабочее место в школе. Сегодня во многих школах медсестры – это работники системы образования, которые не относятся к системе здравоохранения. Такая медсестра в школе, если она не работает дополнительно в больнице или амбулатории, может не обладать необходимой информацией о развитии эпидемии, рекомендациях Минздрава, и не участвует в системе непрерывного профессионального образования", - сказала она.

Скалецкая отметила, что "уже известны случаи, когда родители пишут заявления на переход на индивидуальную программу обучения, не желая водить ребенка в школу, и администрация школы не должна препятствовать такому решению".

"С учетом опыта дистанционного обучения с марта до конца учебного года актуальным на сегодня является вопрос внедрения смешанного обучения, когда часть детей дома, а часть в классе одновременно проходят обучение", - сказала она.

Теги: #скалецкая #коронавирус #образование #мнение
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