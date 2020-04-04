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09:42 04.04.2020

За границей от COVID-19 умерли 5 украинцев – МИД

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За границей от COVID-19 умерли 5 украинцев – МИД

От коронавирусной инфекции COVID-19 за рубежом умерли 5 граждан Украины, выздоровели – 11, сообщает МИД страны.

По состоянию на 20.00 пятницы, четверо украинцев выздоровели в Японии, по двое граждан вылечились в Италии и Польши, по одному в ФРГ, Нигерии, ОАЕ, говорится в сообщении МИД в Telegram.

В настоящее время 166 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом: в Италии – 121 человек, в Греции -16, по четыре в Германии, Польше и Доминикане, трое в Австрии, по одному – в Великобритании, Бельгии, Испании, Нигерии, Португалии, НИдерландах, ОАЕ, России, США, Сербии, на Сейшелах, в Таиланде, Швейцарии, Швеции.

МИД не указал, в каких странах украинцы стали жертвами вируса, однако ранее сообщалось о смертях в Италии, и по информации украинских СМИ, в пятницу еще один украинец умер во Франции.

Теги: #короновирус #украинцы #кончина
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