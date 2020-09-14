В Украине за сутки 2462 заболевших COVID-19, 650 выздоровели, 33 умерли

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 462 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 650 человек, 33 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 13 сентября, сообщалось о 2 476 инфицированных, 12 сентября – о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 выявленных заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 156 797 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 211 человек, выздоровели - 69 543 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях и Киеве (168).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 458 подозрений на заболевание COVID-19.