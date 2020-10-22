Минздрав и ассоциация "eHealth" подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство здравоохранения Украины и Ассоциация поставщиков товаров и услуг в сфере информатизации здравоохранения "eHealth" подписали меморандум о сотрудничестве по развитию электронного здравоохранения, сообщается на сайте ведомства в четверг.

Меморандум, в частности, предусматривает, что стороны будут способствовать развитию эффективного государственно-частного партнерства в сфере е-здоровья.

Минздрав и ассоциация также договорились о подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в части развития функциональных возможностей электронной системы здравоохранения и порядка ее финансирования.