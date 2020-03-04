Медицина

10:14 04.03.2020

Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

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Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

Кабинет министров Украину на заседании во вторник утвердил шесть постановлений, разработанных Министерством здравоохранения, сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На заседании во вторник правительство одобрило шесть жизненно необходимых проектов, разработанных и внесенных нашим Министерством",- написала она.

По словам Скалецкой, правительство, в частности, определило механизм закупки инсулинов для больных диабетом на период с 1 апреля по 30 сентября.

"Проект постановления "Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения". Среди прочего, документ определяет механизм закупки инсулинов для больных диабетом на период с 1 апреля по 30 сентября. Определяет условия оплаты расходов патологоанатомических бюро, центров общественного здоровья, учреждений психиатрической помощи", - сообщила министр.

Кроме того, Кабмин утвердил перечень лексредств и медизделий, закупаемых специализированными организациями, а также пролил действие упрощенного порядка введения в оборот медизделий, закупаемых с привлечением специализированных организаций.

Как сообщила Скалецкая, правительство урегулировало "деятельность учреждений здравоохранения, бюро судебно-медицинской экспертизы и других субъектов хозяйствования, которые изымают анатомические материалы человека для изготовления биоимплантатов. А также субъектов хозяйствования, которые содержат животных, анатомические материалы которых будут использоваться для изготовления ксеноимплантатов". А также постановление о порядке перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов и вывоз за пределы таможенной территории Украины.

Помимо этого, Кабмин утвердил постановление о порядке получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде гемопоэтических стволовых клеток, предназначенных для трансплантации.

Теги: #скалецкая #постановления #минздрав #кабмин
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