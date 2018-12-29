Медицина

14:35 29.12.2018

НМУ им. А.А.Богомольца должен провести честные выборы - Линчевский

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НМУ им. А.А.Богомольца должен провести честные выборы - Линчевский

Национальный медицинский университет им.А.А.Богомольца должен провести честные и прозрачные выборы, процитировала пресс-служба Министерства здравоохранения мнение замминистра Александра Линчевского.

"Медицинский университет должен быть образовательно, академически и финансово автономный - в университете должны происходить честные, прозрачные и свободные выборы, которые позволят коллективу самостоятельно и сознательно выбрать достойного руководителя, заинтересованного в повышении качества образования и модернизации образовательного процесса в соответствии с лучшими международными практиками. Это должно быть первоочередной целью и мотивацией работы ректора", - сказал он, выступая перед коллективом медуниверситета.

Замминистра также считает, что НМУ должен стать главной площадкой для формирования современного образовательного процесса.

"НМУ им.Богомольца должен стать главной площадкой для научных дискуссий и формирования современного образовательного процесса. К сожалению, сейчас он известен из-за коррупционных скандалов и противостояния качественным изменениям", - считает он.

А.Линчевский, кроме того, отметил, что Минздрав будет отстаивать права студентов на качественное образование в этом университете.

"Минздрав Украины не идет на компромиссы с коррупцией и не отступится от принципиальной необходимости повышения качества высшего медицинского образования в Украине. Мы будем отстаивать права студентов на качественное образование и будущее для этого университета. Мы также будем отстаивать права пациентов на качественные медицинские услуги. Уверен, что НМУ им.А.А.Богомольца будет автономным, качественным и современным университетом. Насколько быстро это произойдет - зависит от общих усилий, и в большей степени от коллектива университета - студентов, преподавателей и администрации. Ведь университет принадлежит всем нам, а не отдельной персоне, поэтому развитие образования и медицины зависит от нашего неравнодушия, осознанности и мотивации", - сказал замминистра.

Теги: #нму #линчевский
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