Прокуратура Киева рассматривает 6 производств против экс-руководства НМУ им. А.А. Богомольца

В Прокуратуре города Киева находятся производства не менее шести уголовных дел в которых фигурирует экс-руководство НМУ им. А.А. Богомольца во главе с Екатериной Амосовой. А по одному из дел в Шевченковский райсуд уже даже передано обвинительный приговор.

За 4 года управления медицинским ВУЗом, согласно текстам производств №№12015100100003898, 12016100000000562, 12018100100009849, 12018100100011094, 12017100100012170, 42017101090000034 в университете нарушали условия приема студентов, незаконно начисляли премии, осуществили растрату материальных ценностей стоматологического медицинского центра НМУ им. А.А. Богомольца и растрату бюджетных средств университета в особо крупных размерах. По последнему делу Шевченковский райсуд рассматривает обвинительный приговор в отношении растраты бюджетных средств по ч.3 ст. 191 УК Украины. Согласно нормам статьи, обвиняемым грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, в апреле 2019 года Нацполиция Украины внесла в ЕГР уголовных производств заявление относительно присвоения экс-первым проректором Ярославом Цехмистером средств иностранных студентов. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному университету господином По остальным производствам уже несколько лет ведется расследование.

Напомним, недавно экс-ректорша НМУ Екатерина Амосова обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой о восстановлении ее и ее команды на руководящие должности в НМУ.