Апелляционный суд вернул Минздраву возможность провести конкурс на должность ректора НМУ

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства здравоохранения Украины и Национального медицинского университета (НМУ) им.Богомольца и вернул ведомству возможность провести конкурс на должность ректора вуза.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, такое решение суд принял на заседании в среду.

Минздрав напоминает, что 6 ноября 2018 года Печерский райсуд Киева принял решение, которое запрещало Минздраву проводить конкурс на должность ректора НМУ.

Как сообщалось, в феврале 2018 года, министерство решило временно отстранить Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора НМУ. Позднее, 30 марта 2018 года комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов признала работу Е.Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. В тот же день 30 марта Минздрав отдал распоряжение об увольнении Е.Амосовой с 16 апреля с должности ректора университета из-за невыполнения условий контракта, ректор со своей стороны заявила о намерении оспаривать приказ в суде.

Е.Амосова неоднократно оспаривала в судах свое увольнение. Суды разных инстанций принимали ряд решений, которые блокировали работу университета и возможность проведения конкурса на должность ректора НМУ.

Аналогичный конфликт в Минздрава в начале 2018 года возник с руководством Одесского национального медуниверситета и его ректором Валерием Запорожаном, которого Минздрав считал коррумпированным.

В феврале 2019 года Кабинет министров Украины в среду во второй раз принял решение о создании Национального одесского медицинского университета путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С.И.Георгиевского.