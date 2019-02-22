Экс-ректор НМУ им.А.А.Богомольца Амосова в сопровождении сторонников пыталась попасть в здание университета – Минздрав

Уволенная с должности ректора Национального медуниверситета им.А.А.Богомольца Екатерина Амосова в пятницу, 22 февраля, пыталась попасть в здание ректората, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Около 8:00 утра возле административного здания университета Екатерина Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, не имея для этого никаких законных оснований", - сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на и.о. ректора НМУ им. А.А. Богомольца Юрия Кучина.

Согласно сообщению, Е.Амосова и ее сторонники ушли до приезда полиции, а после отбытия полицейских снова вернулись. Совет трудового коллектива и ректорат НМУ им. Богомольца планирует сегодня обсудить сложившуюся ситуацию, свою позицию и дальнейшие действия.

Как сообщалось, 11 января 2019 года Минздрав в третий раз освободил Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета им.Богомольца после того, как она дважды восстанавливалась в должности через суд. В частности, в декабре 2018 года Окружной административный суд Киева своим постановлением приостановил приказ Минздрава об увольнении Е.Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора. Минздрав заявил о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

Конфликт между Минздравом и руководством Национального медуниверситета им.Богомольца длится с 2017 года.