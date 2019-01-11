Минздрав уволил Амосову с должности ректора НМУ им. А.А.Богомольца

Министерство здравоохранения Украины освободило Екатерину Амосову от должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с невыполнением законных требований Государственной аудиторской службы Украины 8 января 2019 года Минздрав в третий раз расторг с ней контракт.

Согласно сообщению, министерство уволило Е.Амосову из-за неустранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Госаудитслужбы и ее отсутствия на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, которое фактически блокировало работу заведения.

Как сообщалось, 20 декабря Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ министерства здравоохранения Украины об увольнении Е.Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора. Минздрав заявил о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

В октябре Минздрав во второй раз уволил Е.Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Ранее в сентябре Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Е.Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении.